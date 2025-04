A Castellammare torna dal 1° aprile la sosta a pagamento

Dal 1° aprile è attiva la sosta a pagamento nelle aree indicate dalle strisce blu di Castellammare del Golfo. Per tutto il mese di aprile la sosta a pagamento gestita dalla ditta Ecoparking, sarà attiva solo di giorno, dalle ore 8 alle 20, mentre dal 1° maggio dalle ore 8 alle 24. Dal 1° aprile e fino al 30 del mese, dalle 8 del mattino alle 20, per parcheggiare negli stalli definiti con le linee blu tutti i giorni, incluse le domeniche e i festivi, occorre acquistare il ticket orario nei parcometri, che si trovano lungo le vie interessate, ed esporre il tagliando all’interno dell’auto in posizione visibile e leggibile. Dal 1° maggio si pagherà il parcheggio tutto il giorno dalle ore 8 alle 24. Invariato il costo del ticket che prevede un euro l’ora. Per le riduzioni previste per i residenti e per il rilascio dei pass (un permesso di parcheggio gratuito nella via di residenza) occorre rivolgersi alla ditta Ecoparking nei locali della polizia municipale di Castellammare del Golfo, in via Segesta 221. Telefono 3487563388 – mail: ecoparking.castellammare.tp@gmail.com.