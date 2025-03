Successo al Ciocco Fest 2025 di Castelvetrano: 80 stand e migliaia di visitatori

Migliaia di persone hanno affollato nel fine settimana appena trascorso il centro storico di Castelvetrano in occasione del Ciocco Fest. Oltre 80 stand, esibizioni musicali, estemporanee di pittura e degustazioni gastronomiche hanno animato il centro cittadino. Più di 16 pullman e tanti i camper giunti a Castelvetrano da tutte le parti della Sicilia. Soddisfatto il primo cittadino Giovanni Lentini che ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento: “A nome dell’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Polizia Municipale, a tutti i dipendenti comunali e ai responsabili delle Direzioni per il loro instancabile lavoro e il grande impegno profuso in occasione del Ciocco Fest 2025. Un grazie particolare va anche alla Pro Loco Selinunte, il cui contributo è stato fondamentale per accogliere i numerosi turisti e garantire la buona riuscita dell’evento. La vostra dedizione e professionalità hanno reso possibile questo bell’evento popolare, contribuendo a valorizzare la nostra comunità e il nostro territorio. Grazie anche all’arciprete ed ai volontari della Parrocchia per aver aperto le chiese anche in orari diversi dal solito. Grazie alle Forze dell’Ordine, ai volontari della protezione civile e alla Croce Rossa Italiana – comitato di Castelvetrano. Siamo orgogliosi di avere un gruppo così coeso e motivato, capace di affrontare le sfide con passione e competenza. Grazie a tutti per aver reso Castelvetrano un luogo di incontro e accoglienza”.