“Miseria e Nobiltà” in scena al Teatro Olimpia di Campobello

La commedia in tre atti “Miseria e Nobiltà”, scritta dal celebre commediografo napoletano Edoardo Scarpetta, sarà portata in scena dal gruppo Teatro 76, venerdì 28 marzo, alle ore 20.30, al Cine-Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, nell’ambito della rassegna il “Bello di Sicilia 2”. La rappresentazione teatrale, per la regia di Antonio Di Modica, è incentrata sulle vicende del giovane e nobile Eugenio, innamorato della bella Gemma, figlia di un cuoco arricchito. L’amore del ragazzo è però ostacolato dal padre, il quale non vuole che il figlio sposi Gemma per via delle sue umili origini. Non sapendo come comportarsi, Eugenio si rivolgerà allo scrivano Felice che cercherà di aiutarlo. La situazione, tuttavia, comincerà a farsi sempre più ingarbugliata…

Patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, la rassegna “Il bello di Sicilia 2” è promossa dalla Quintosol production con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese. Sponsor del cartellone artistico è il ristorante “Lo Chalet” di Tre Fontane. Biglietti disponibili presso il punto telefonia Soleluna, in via Garibaldi, a Campobello di Mazara (cell. 338 9837558) oppure al botteghino del teatro. Biglietti on-line sul sito Ticket.it.