Inizia la rassegna “alcamesi illustri”, si ricorda Monsignor Tommaso Papa

Prende il via venerdì prossimo, 28 marzo, a partire dalle 15.30, presso il Collegio dei Gesuiti, la rassegna “Alcamesi Illustri” dedicata alla memoria di “illustri” personaggi alcamesi che, in passato, hanno dato il proprio contributo politico, storico, letterario, religioso, sociale alla Città di Alcamo. La rassegna nasce da un’idea di Emanuele Cusumano, Dario Cocchiara e Andrea Chiarelli ed intende divulgare la memoria di svariate personalità che hanno lasciato, nel tempo, un segno in svariate discipline, con l’auspicio che la storia della nostra Città possa essere apprezzata anche dalle nuove generazioni.

La prima figura ad essere ricordata sarà quella di Monsignor Tommaso Papa, nato e morto ad Alcamo (1907/1983) prespitero, storico e poeta, ordinato sacerdote nel 1934, è stato parroco della Chiesa di Sant’Oliva; in seguito, ha avuto la nomina di Canonico Onorario della Cattedrale di Trapani. Alla sua attività sacerdotale, Mons. Papa ha collegato quella di storico e poeta, la sua maggiore opera storica è intitolata Memorie storiche del clero di Alcamo, la cui prima edizione risale al 1968. Appuntamento, quindi venerdì 28 marzo, a partire dalle 15.30, presso la biblioteca Sebastiano Bagolino per la mostra di libri e cimeli di Mons. Papa e, a seguire, presso l’auditorium del Collegio dei Gesuiti, il convegno per conoscere la “figura illustre”. All’iniziativa collabora l’Associazione NetHub ETS; i prossimi appuntamenti saranno ad aprile, maggio e giugno.