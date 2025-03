SEA Favignana: “Distacchi di energia elettrica e scavi necessari per ampliare la rete”

“Senza la fornitura di energia non esisterebbe alcuna attività: è una condizione necessaria, un benessere primario e dunque indispensabile alla crescita e alla sopravvivenza stessa”: a dichiararlo è la Società Elettrica di Favignana, che svolge attività di produzione, distribuzione e vendita per uso pubblico e privato, su tutto il territorio della maggiore isola delle Egadi. Una riflessione rivolta agli utenti isolani, alle prese con distacchi di energia elettrica per via di scavi stradali necessari all’ampliamento della rete. Negli ultimi anni, le richieste di potenziamento dei contatori e di nuovi allacciamenti sono aumentate in modo esponenziale, dinanzi alla nascita di ulteriori attività turistiche, che danno un fondamentale slancio all’economia dell’isola, fornendo agli abitanti la possibilità di fare scorte invernali. Ciò comporta necessariamente un piccolo sacrificio da parte dei residenti isolani, che spesso si ritrovano a fronteggiare disagi legati ai distacchi di energia o a lavori edili quali scavi o interruzioni stradali.

“Pertanto – precisa la Società Elettrica di Favignana – la struttura della rete di distribuzione deve essere ottimizzata, creando un anello organizzato affinché porti l’energia in ogni parte dell’isola e sia tanto efficiente da ridurre i tempi della risoluzione di un guasto o addirittura di un blackout”. “L’ampliamento della rete – aggiunge SEA – è l’obiettivo più importante, per rendere l’isola adeguata ad accogliere la richiesta turistica, elemento imprescindibile del progresso e dello sviluppo economico del territorio”. “Il nostro contributo al progresso dell’isola di Favignana, nel rispetto delle regolamentazioni dettate da enti pubblici e di controllo – conclude la Società – è rappresentato dall’impegno ad esaudire le richieste degli utenti: stiamo lavorando per loro”.