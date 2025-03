Mercoledì 26 marzo, piazza della Repubblica sarà intitolata al Generale di Corpo d’armata dei carabinieri Corrado Borruso. La cerimonia di scopertura della targa di intitolazione si terrà alle ore 16, alla presenza dei familiari del Generale e delle massime autorità provinciali. La famiglia del Generale Corrado Borruso, già vice comandante generale e da ultimo consigliere della Corte dei Conti, è originaria di Castellammare del Golfo: l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fausto ha portato a compimento il già avviato iter per l’intitolazione della piazza trattandosi di «figura emerita poiché Corrado Borruso ha dedicato la vita servendo il Paese nell’arma dei Carabinieri e raggiungendo l’apice della carriera quale Generale di Corpo d’Armata, ottenendo numerosi riconoscimenti di grande prestigio».

Al Generale Borruso, morto nel 2016 all’età di 68 anni, nel corso della carriera sono stati conferiti più encomi e onorificenze di alto valore come- tra le altre -, la medaglia militare d’oro al merito di lungo comando, il riconoscimento di Cavaliere di gran Croce dell’ordine al merito della Repubblica italiana, medaglia Nato per le operazioni relative alla ex Jugoslavia e perfino un attestato di pubblica benemerenza del dipartimento protezione civile.