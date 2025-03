A Buseto si mette in sicurezza il torrente Forgia a rischio di dissesto idrogeologico

Il finanziamento di € 3.443.541,84 per i lavori di riefficientamento del Sistema del Torrente Forgia nel Comune di Buseto Palizzolo rappresenta un passo concreto verso una strategia di prevenzione e protezione dal dissesto idrogeologico. Questo intervento, che si classifica al 2° posto nella graduatoria del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 516 del 26.02.2025, segna un momento storico per il territorio, da sempre fragile sotto il profilo idrogeologico. “La tutela del territorio non può più basarsi solo sugli interventi d’urgenza dopo i disastri. Serve una pianificazione attenta, una strategia chiara e una visione a lungo termine, per evitare che l’emergenza diventi la normalità. Troppo spesso, negli anni, abbiamo assistito a danni irreversibili causati dall’incuria e dalla mancanza di investimenti adeguati. Oggi, finalmente, si cambia rotta: prevenire è meglio che curare” sottolinea il sindaco Francesco Poma, che afferma come un intervento di questa portata non era mai stato realizzato prima nel comune.

La messa in sicurezza del territorio significa garantire la tranquillità dei cittadini, proteggere le infrastrutture, tutelare l’ambiente e dare alle future generazioni un luogo in cui vivere senza il timore di eventi disastrosi. I lavori saranno appaltati e gestiti dall’Ufficio Speciale del Commissario per il Rischio Idrogeologico della Regione Sicilia a garanzia di un intervento efficace e puntuale.