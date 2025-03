All’Impero di Marsala tra illusionismo ed occulto con Marco Bellantuono il 30 aprile￼

“Fenomeni” è lo spettacolo che Marco Bellantuono, mentalista, illusionista e indagatore dell’occulto terrà al Teatro Impero di Marsala. Un viaggio affascinante alla scoperta dei poteri della mente, attraverso giochi mentali sorprendenti e un approccio ironico che promette risate ma anche spunti di riflessione. Il 30 aprile alle ore 18, Nomea Produzioni porterà in città uno spettacolo che vuole stupire con leggerezza, divertire lo spettatore ma senza privarsi di incredibili colpi di scena che non mancheranno di emozionare. Un viaggio in una dimensione sconosciuta che mette in discussione tutte le certezze: il trucco c’è ma non si vede, una vera e proprio illusione. Come afferma Bellantuono “… tra chiaroveggenza, telecinesi e realtà aumentata: ciò che tradizionalmente è stato etichettato come paranormale è in realtà un insieme di capacità che si può raggiungere attraverso l’espansione della nostra consapevolezza”. Biglietti: info al 320 266 3391.