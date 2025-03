L’Acoustic Swing Trio per Quintessenza Jazz in concerto all’Ariston di Trapani

Tutto pronto per il terzo appuntamento della rassegna musicale “Quintessenza Jazz Trapani – II edizione” al Cine Teatro Ariston di Trapani con la direzione artistica di Mauro Carpi e la produzione esecutiva di Alessandro Costa. Mercoledì, 19 marzo, alle 21.00 protagonista della scena sarà l’Acoustic Swing Trio, una formazione di “solo corde” in cui equilibri sonori acustici e raffinati si fondono con l’energia e il dinamismo del miglior linguaggio jazzistico. Il chitarrista romano Michele Ariodante, il violinista trapanese Mauro Carpi e il contrabbassista Marco Gaudio renderanno omaggio a due grandissimi artisti come Joe Venuti e Stephane Grappelli che hanno dimostrato come il violino ha attraversato con la sua voce anche la storia del jazz possedendo una vera e propria anima “swing”.

Nel repertorio del Trio troveranno spazio naturalmente i grandi autori delle migliori ‘songs’ americane, da Gershwin a Porter ed Ellington ma anche ‘chicche’ come i celebri duetti violino – chitarra di Joe Venuti ed Eddie Lang. Ad arricchire l’Acoustic Swing Trio ci saranno anche due special guest: Antonella Parnasso alla voce e Roberto Pistolesi alla batteria.

MODALITA’ ACQUISTO BIGLIETTI

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston, Cinema Royal e

cinema Diana dalle 18.00 alle 23.00

ONLINE su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

Bonus Cultura solo online.

PREZZI

Platea A: 22.00 euro

Platea B: 17.00

Galleria: 14.00 euro

I prezzi includono i diritti di prevendita