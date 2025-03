Al Teatro Impero di Marsala la commedia “Il Ratto delle Sabine” con Pippo Pattavina

Domenica 16 marzo, alle ore 21, al Teatro Impero a Marsala, si terrà il sesto e penultimo appuntamento della Stagione teatrale 2024/2025 prodotta dall’Associazione “Si può fare” con la direzione artistica di Katia e Giuseppe Oddo. Si tratta de “Il Ratto delle Sabine”, una commedia senza tempo diretta e interpretata da Pippo Pattavina. Tratta dall’opera del 1885 di Franz Vön Schönthan, questa pièce rappresenta un omaggio al teatro comico, con un brillante riadattamento curata dallo stesso Pattavina assieme a Orazio Torrisi. Lo spettacolo propone un intreccio ricco di situazioni esilaranti, mantenendo fede alla struttura originale ma introducendo un’ambientazione nel secondo dopoguerra, che ne rinnova l’attualità.

La vicenda ruota attorno a Nicolino Trombone, un capo comico ignorante e maldestro, e al maestro elementare Agostino Zumbo, un aspirante drammaturgo. Il loro incontro dà vita a una collaborazione improbabile: la messa in scena del dramma “Il Ratto delle Sabine”, ispirato al celebre episodio storico del rapimento delle donne sabine da parte dei romani. L’inesperienza del maestro e l’incompetenza del capocomico si combinano in un susseguirsi di equivoci, gag e intrecci sentimentali. Situazioni comiche e segreti familiari arricchiscono lo sviluppo della trama, regalando al pubblico due ore di intrattenimento di qualità. Per Info e Biglietti si può chiamare al 3885662176, o scrivere un messaggio whatsapp al 342/0330264, o all’indirizzo mail biglietteriaoddo@libero.it I biglietti sono già acquistabili su https://www.liveticket.it/ E’ accettata la Carta del Docente.