Tennis serie C: il Sunshine Marsala perde con Canicattì

Seconda sconfitta per il Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus nel Campionato di serie C Maschile contro il Planet Canicattì, in un match importante contro una diretta antagonista per la salvezza, i tennisti marsalesi sono riusciti a vincere un solo match sui sei. Sono scesi in campo per i primi due incontri Giorgio Parisi che ha perso dopo quasi 4 ore un match ampiamente alla sua portata e Giuseppe Galfano che dopo avere vinto il primo set ha ceduto di schianto. Successivamente hanno giocato Antonio Giacalone e Daniel Franchino, perdendo in due set. Nei doppi molto combattuti, è arrivata l’unica vittoria del team lilybetano con la coppia Franchino/Adamo. Adesso non sarà facile evitare i play out.