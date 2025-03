L’Associazione Italiana Dislessia di Trapani ha un nuovo presidente, si lavora per il territorio

Momenti di confronto, informazione e sensibilizzazione; ma anche sportelli d’ascolto e incontri in cui le famiglie, i tecnici e gli insegnanti possano trovare strumenti e strategie utili per affrontare al meglio i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): questo e molto altro nel futuro della sezione di Trapani di AID, l’associazione che dal 1997 si occupa di far crescere la consapevolezza e la sensibilità sul tema, che in Italia si stima riguardi quasi 3 milioni di persone. I soci della provincia hanno infatti eletto un nuovo rappresentante territoriale, Giuseppe D’Ales, pronto a operare con tutti i volontari per rilanciare le iniziative della sezione. Logopedista e socio AID dal 2013, D’Ales ha fatto il punto sul proprio percorso all’interno dell’associazione e ha presentato delle iniziative locali: “Inizialmente, la costituzione della nostra sezione locale è stata molto importante per la formazione degli insegnanti, anche attraverso iniziative che hanno portato sul territorio il Professor Giacomo Stella. In questo modo è stato possibile iniziare a diffondere una corretta informazione e a fare cultura sul tema. Credo che oggi, dopo un periodo in cui la sezione è risultata poco attiva, sia fondamentale ripartire con questo tipo di attività, con l’obiettivo di fornire gli strumenti e le conoscenze adeguate per affrontare i DSA con consapevolezza”.

“Sono fermamente convinto dell’importanza che ogni socio riveste per la vita della Sezione: ognuno con i propri mezzi e i propri tempi può portare un valido sostegno e contribuire alle attività dell’associazione, supportando le famiglie e alimentando il dialogo e la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, oltre che con tecnici e professionisti del settore”. La sezione è infatti aperta alla collaborazione con tutti coloro che intendano sia partecipare alle iniziative sia proporre temi di approfondimento a supporto delle persone con DSA sul territorio provinciale. “Dobbiamo ricordare che un impegno con AID non è fine a sé stesso, ma è un impegno per i giovani e per tutti coloro che stanno affrontando le difficoltà legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento”, ha concluso. Per mettersi in contatto con la sezione è possibile scrivere a trapani@aiditalia.org o telefonare al numero 392 555 7710.