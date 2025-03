Enofocus: qualità dei prodotti e Intelligenza Artificiale, i temi dell’evento. VIDEO

Si è svolto a Palermo, il 28 febbraio e 1 marzo, l’Enofocus 2025 organizzato da Assoenologi Sicilia. L’evento realizzato in compartecipazione con il Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Palermo e con l’Irvo, con il coinvolgimento di diverse aziende del settore, ha permesso ai tecnici di settore di fare il punto sulle novità e sui più recenti studi in campo enologico. Venerdì 28 marzo i lavori sono iniziati con i saluti istituzionali da parte del Prof. Baldassare Portolano, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Università di Palermo, dell’Enol. Giacomo Salvatore Manzo, Presidente Assoenologi Sicilia, dell’Enol. Riccardo Cotarella, Presidente nazionale Assoenologi, dell’Avv. Giuseppa Mistretta, Commissario straordinario IRVO, del Dott. Umberto Pusateri, in rappresentanza dell’ICQRF Sicilia, del Prof. Rosario Di Lorenzo, Presidente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino, del Prof. Onofrio Corona, Coordinatore del Corso di Laurea Viticoltura ed Enologia dell’Università di Palermo nonché moderatore dei lavori. Poi spazio alle aziende di settore che hanno presentato le proprie ricerche. Tanti i temi affrontati durante le due giornate e che hanno interessato tutta la filiera produttiva: dai lieviti e profili aromatici dei vini fino alle apparecchiature all’avanguardia che le aziende possono utilizzare per ottimizzare i processi, nel rispetto della qualità dei prodotti. Spazio anche alle possibili applicazioni d’intelligenza artificiale. L’evento è stato occasione anche per annunciare che quest’anno il Congresso nazionale di Assoenologi si svolgerà proprio in Sicilia. La location scelta è Agrigento, Capitale della cultura.

GUARDA LE VIDEO-INTERVISTE: