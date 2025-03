25 anni a #90allora con Zio Peter che festeggia con due nuovi remix. VIDEO

Dopo il fortunato remix di “La rondine” di Mango, lo “Zio Peter”, deejay di fama nazionale di origine marsalese, festeggia i 25 anni del suo format radiofonico #90allora e ne sforna altri due. In occasione del Festival di Sanremo, esce il nuovo remix di Loretta Goggi “Io Nascerò” confezionato con Gianni Bini negli House Of Glass Studios di Viareggio. Questo brano fù proprio la sigla del Festival del 1986, dove la Goggi era la presentatrice insieme ad Anna Pettinelli, Mauro Micheloni e Sergio Mancinelli. Il brano fu scritto da Alberto Salerno – marito di Mara Maionchi – e da Mango che in quel Festival partecipò portando sul palco dell’Ariston “Lei Verrà” e la canzone scritta per Loredana Bertè “Re”.

“Io Nascerò, è stata la mia prima canzone italiana da ‘grandi’, che ho amato – racconta lo Zio Peter -; nel 1986 avevo 7 anni e dopo aver acquistato le varie compilation di Cristina D’Avena, chiesi al mio nonno materno di accompagnarmi alla Standa, per comprarmi la nuova compilation di Sanremo, che in quell’anno fu vinto da Eros Ramazzotti con ‘Adesso Tu’. Era il mio brano preferito di quella compilation e quando due anni fa mi proposero di fare il remix de ‘La Rondine’ di Mango, parlandone con il mio amico fraterno Micro (Gabriele Budroni), compagno di molti eventi, come quelli che hanno segnato la storia della movida nel biellese con la Discoteca Cancello e compagno di molte produzioni e remix fatti tra il 2008 e il 2011, mi consigliò di fare il remix di ‘Io nascerò’ di Mango, versione a me sconosciuta perché io avevo sentito sempre e solo quella della Goggi. Da quel momento ho sempre lavorato a questo remix e dopo averla proposta senza riscontri, ho pensato di farla lo stesso, dapprima con Mario Ana e poi negli studi di JL & Afterman, conosciuti grazie all’amicizia che mi lega con Stefano Colombo dei Change, i quali, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da Loretta Goggi, sfornarono la prima versione remix, successivamente rifatta negli House Of Glass Studios da Gianni Bini a Viareggio, che è uscita su etichetta Warner Italia il 28 Febbraio e che spero vi emozioni“. Il brano si può ascoltare su Spotify e Youtube e si può scaricare su Itunes:

Il secondo remix è il follow-up di Irene Cara, artista americana che è scomparsa nel 2022 e che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo firmando le colonne sonore di film come “Flashdance – What a Feeling” e “Fame – Saranno Famosi”, che, dopo il successo del remix di “You Need Me – Ti Sento” esce con “All My Heart” cover del grande successo dei Novecento “Movin On” che negli anni 90 era stata remixata da Junior Vasquez per l’America e Dj Dado per l’Italia. Anche questo remix è stato fatto negli studi di Bruno Guerrini a Milano su etichetta UDP Discopiù di Lino Dentico, che per Natale ha sfornato la compilation selezionata da lo Zio Peter, #90allora e non solo… 70-80-Remix, dove all’interno aveva racchiuso 40 successi su 2 cd, tra cui i remix de “La Rondine” e “You Need Me”. Lo Zio Peter è già a lavoro per altre produzioni che sicuramente ci farà ascoltare e ballare tra l’estate e l’autunno prossimi, nel frattempo lo potrete trovare in consolle il sabato sera alla Maxi Discoteca il Globo di Borgo Vercelli con i suoi colleghi Paolo Santiago e Max Gabber.

Parlando d’estate, tornerà nella sua amata Marsala per alcuni eventi primaverili ed estivi e per ritrovare l’effetto dei suoi cari. Nel frattempo Lo Zio Peter continua le puntate speciali del suo programma #90allora che quest’anno festeggia i 25 anni di questa trasmissione con Ospiti straordinari, come il noto Dj storico di Radio Italia Nerwork, Andrea Pellizzari, conosciuto anche come il Mister Brown de “Le Iene”, programma televisivo di Italia 1, che fondò insieme a Simona Ventura e Fabio Volo nel 1999. Ultimamente lo Zio Peter lo abbiamo visto visitare gli studi di RTL 102,5 Con il Dj Massimo Alberti.