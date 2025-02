Anche il sito istituzionale della Provincia di Trapani attaccato da hacker filorussi

Prosegue senza sosta la campagna di attacchi informatici portata avanti dal gruppo di hacker filorussi NoName057(16), che da nove giorni colpisce siti italiani. Questa volta il mirino degli aggressori si è puntato su numerosi portali della Pubblica amministrazione locale, tra cui quello del Comune di Catania. Al momento, i siti istituzionali delle Province di Trapani, Ragusa, Caltanissetta, Enna, così come il portale comunale catanese e quello della Regione Puglia, risultano irraggiungibili. L’attacco ha causato disagi e blocchi nell’accesso a informazioni pubbliche, mettendo in evidenza le vulnerabilità dei sistemi informatici delle amministrazioni locali. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tempestivamente allertata, ha fornito indicazioni alle istituzioni per contenere i danni e limitare l’impatto dell’intrusione. Nonostante la gravità della situazione, le autorità competenti stanno monitorando la situazione, con l’obiettivo di ripristinare la normalità il più presto possibile.