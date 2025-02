Maglie dei calciatori diventano camici per i piccoli pazienti del Sant’Antonio Abate di Trapani

Maglie di famosi calciatori trasformate in camici per i bambini ricoverati in ospedale. Li ha donati Live Charity, ente no profit promotore del progetto “Una maglia in corsia”, all’unità operativa di Chirurgia Pediatrica del presidio Sant’Antonio Abate di Trapani. La consegna si è svolta alla presenza del direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce, accompagnato dal responsabile del reparto Paolo Formica. I colori bianconeri della “vecchia signora”, la Juventus, indossati da Leonardo Bonucci e Kenan Yıldız, quelli rossoneri del Milan, l’azzurro del Napoli, e il rosso-blu del Bologna, sono tanti i campioni di squadre che militano in serie A e in serie C che hanno donato le proprie maglie da gara che, con una semplice modifica sartoriale, sono diventante camici per i piccoli pazienti.

Anche il Trapani Calcio, con le maglie dei giocatori Calogero La Piana e Salvatore Aloi e il Monza con Leonardo Colombo hanno sposato il progetto. “Donare un sorriso ad un bambino ricoverato è un gesto d’amore – ha detto Croce – e identificarsi con un calciatore indossando magari proprio la maglia del proprio beniamino, può aiutare questi piccoli eroi ad affrontare con uno spirito più positivo il ricovero e le terapie. Mi complimento – conclude Croce- con Live Charity e la ringrazio per aver voluto che Trapani facesse da apripista a ‘Una maglia in corsia’”.