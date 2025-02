Chef trapanesi brillano a Sanremo e ai Campionati di Cucina Italiana, il sindaco Tranchida li premia

Il sindaco Giacomo Tranchida ha ricevuto a Palazzo d’Alì una rappresentanza degli chef trapanesi che hanno partecipato sia al Festival di Sanremo che ai Campionati della Cucina Italiana a Rimini per rivolgere loro un caloroso apprezzamento. Ha voluto altresì complimentarsi per il successo ottenuto a Sanremo da Rosi Napoli, coordinatrice regionale per la FIC del comparto Lady Chef che ha rappresentato la Sicilia offrendo i suoi piatti agli artisti ospitati Casa Kiss Kiss. “Con il vostro talento e la vostra passione culinaria, siete un esempio di eccellenza per tutto il territorio trapanese, che con la ristorazione di qualità, oltre al palato, alimenta il sapere e la conoscenza di turisti e visitatori raccontando la genesi culturale e delle nostre tradizioni“, ha dichiarato Tranchida.

Di seguito in dettaglio i risultati ottenuti ai campionati di Rimini: il team trapanese composto dagli chef Rocco Roberto Di Marzo, presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri Trapanesi, Rocco Pace e Giuseppe Peraino, entrambi facenti parte del direttivo dell’Associazione, ha conquistato il terzo posto portando a casa una medaglia di bronzo nella categoria Street food d’autore con una rivisitazione del Pane Cunzato, un piatto tradizionale trapanese. Sebastiano Schifano ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria Cucina calda k1 senior, mentre Antonino Ingargiola e Antonino Grammatico hanno vinto l’oro con il team Sicilia senior nella categoria cucina calda. Tra i giovani chef, anche quelli dell‘Istituto Alberghiero “Florio” di Erice: Vittorio Caruso ha vinto l’argento nella categoria cucina calda k1, Vito Maceri ha vinto l’argento nella categoria cucina vegana k3 e Mariangela Noto ha vinto il bronzo nella categoria pasticceria da ristorazione k2. Matteo Amato ha vinto il bronzo nel contest “Ragazzi Speciali”.

Dennis Sarzana ha vinto l’oro con il team regionale nella gara dello Street Food e Vincenzo Austero – Ist Alberghiero di Mazara del Vallo – ha vinto l’oro nella categoria cucina calda k1.