A Trapani il primo Gay Pride il 26 luglio prossimo

Shorùq Arcigay Trapani porterà in Città il primo Trapani Pride, che si terrà il 26 luglio 2025. Frutto dell’impegno e della passione del gruppo Arcigay Trapani, questo evento segna un passo fondamentale nella promozione dei diritti civili in tutta la provincia. In un momento storico complesso, il Trapani Pride vuole affermare con forza l’impegno della comunità LGBTQIA+ per una società capace di una armonica convivenza, fondata sui valori di libertà, uguaglianza e dignità per tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o da qualsiasi altra caratteristica personale. Sarà una festa, un’occasione per celebrare la lotta per una società più giusta, aperta e rispettosa delle pluralità. “Rivolgiamo un appello alle istituzioni e ai media affinché sostengano e partecipino a rendere il Primo Trapani Pride un appuntamento memorabile: ricco di eventi e partecipazione. Per la provincia di Trapani sarà un’opportunità di crescita, accoglienza e sviluppo, un’occasione per ribadire con forza l’importanza dei diritti, della parità e della condivisione” affermano dall’Arcigay Trapani.