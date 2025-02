Blitz dei carabinieri, arrestato il deputato regionale dell’Mpa Giuseppe Castiglione

Tra gli arrestati dell’operazione antimafia “Mercurio”, condotta dai carabinieri, c’è anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione, 46 anni, presidente del gruppo parlamentare Popolari e autonomisti, eletto nel 2022 nel collegio di Catania con 5.582 voti era anche componente della Commissione regionale antimafia. Il suo nome è nell’elenco dei 19 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo gli inquirenti, sarebbero tutti affiliati al sodalizio mafioso Santapaola-Ercolano. E sono gravemente indiziati, con 15 diversi capi d’imputazione, dei reati di “associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, estorsione e trasferimento fraudolento di valori”. Per gli investigatori – nell’attuale fase procedimentale – il sodalizio si sarebbe infiltrato istituzioni, attraverso soggetti politici locali dei quali hanno sostenuto la candidatura rispettivamente per le tornate elettorali per i Comuni di Misterbianco e Ramacca del 2021 e, per l’appunto, dell’Assemblea Regionale Siciliana del 2022. Assieme al deputato regionale Giuseppe Castiglione del Mpa, i militari del Ros hanno arrestato anche un consigliere comunale di Misterbianco, Matteo Marchese, eletto con Italia Futura e poi passato al Mpa.