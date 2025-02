Marsala: ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 59 anni

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella serata di venerdì. Marsalese, 59 anni, viveva da solo nel proprio appartamento di via Aurelio Saffi, nella periferia lilibetana. L’uomo aveva perso alcuni anni fa il fratello gemello, mentre la sorella era fuori sede per lavoro. Inoltre soffriva di alcuni problemi di salute ed era seguito dai servizi sociali del Comune di Marsala. Tuttavia, i rapporti con la rete familiare erano costanti, con appuntamenti telefonici quotidiani. Proprio la mancata risposta alle telefonate ha allarmato i familiari, che si sono presentati venerdì sera davanti alla porta di casa. Dopo essere entrati, hanno trovato il corpo senza vita del 59enne. Non è chiaro, al momento, se l’uomo sia deceduto per cause naturali o se abbia deciso autonomamente di porre fine alla propria vita.

Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica di Marsala. La zona è la stessa che nei giorni scorsi era balzata agli onori delle cronache in seguito alla morte dell’80enne Anna Peralta, deceduta in ospedale (con il figlio indagato per omicidio preterintenzionale). Le due vicende sono, comunque, totalmente slegate tra loro.