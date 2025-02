Trapani: ritira l’urna della madre defunta ma si accascia e muore

Una vicenda tragica e particolare è accaduta ieri a Trapani. Una donna stava per ritirare l’urna cineraria della madre defunta, recentemente cremata ed accusa un malore all’interno di un’agenzia di onoranze funebri. La signora si accascia per terra, perde i sensi ma da lì non si risveglierà più: muore sul posto improvvisamente. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimarla ma senza riuscirci. Nonostante i ripetuti tentativi, la donna è deceduta poco dopo, lasciando sotto shock i presenti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri, come da prassi, per eseguire gli appositi accertamenti sulla causa del decesso.