Salpato da Marsala, il veliero di Open Arms soccorre 17 migranti in mare

Sono 17 i migranti tratti in salvo ieri mattina dalla Guardia costiera, recuperati in mare dal veliero Astral di Open Arms nelle acque maltesi. Tra loro ci sono anche 4 donne e due bimbi di 10 e 11 anni. Salpato dal porto di Marsala lunedì scorso per la missione 115, il veliero dell’Ong spagnola ha raggiunto i 17 naufraghi che viaggiavano su di un gommone alla deriva, grazie a una segnalazione di Alarm Phone. Dopo aver messo in sicurezza l’imbarcazione, fornendo alle persone a bordo giubbotti di salvataggio e prima assistenza, i soccorritori di Open Arms hanno atteso sul posto, “in una situazione emergenziale data anche la presenza di due minori”, l’intervento delle autorità competenti perché si prendessero carico dei naufraghi soccorsi. “Con numerose chiamate alle autorità maltesi e italiane intercorse nelle 14 ore di attesa di Open Arms a fianco del gommone, dopo che le correnti hanno portato le due imbarcazioni in area di competenza italiana, alle 23 del 18 febbraio la Guardia costiera nazionale è intervenuta prendendo in carico le persone soccorse”, dice la Ong.