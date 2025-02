Donna uccisa a Marsala, fermato il figlio per omicidio preterintenzionale

Aggiornamento ore 20: E’ indagato per omicidio preterintenzionale Girolamo Peraino, il 51enne marsalese accusato dell’omicidio della madre, l’80enne Anna Peralta. La vicenda sta assumendo connotati ancor più drammatici rispetto a quanto inizialmente trapelato. Pare che l’uomo avesse picchiato ripetutamente la madre, causandole gravi lesioni anche interne. La donna sarebbe stata portata in ospedale in gravissime condizioni dal 118, raccontando di aver assunto farmaci per provare a farla finita, stanca dei continui litigi con il figlio. Le complicazioni sopraggiunte nelle ultime ore avrebbero determinato il decesso della donna in ospedale. Le indagini hanno portato al fermo nei confronti dell’uomo, eseguito dai Carabinieri di Marsala, coordinati dalla Procura.

***

E’ sospettato di aver causato la morte della madre spingendola dal balcone. Un giovane marsalese è indagato dalla Procura di Marsala che lo ha già interrogato per far luce sull’episodio. La donna è precipitata dal balcone dell’appartamento in cui viveva, in via Guglielmo Oberdan, nella periferia della città. Il violento schianto sull’asfalto ha determinato il decesso. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Marsala, i sanitari dell’ospedale “Paolo Borsellino” e – a seguire – un magistrato della Procura marsalese. Il giovane è stato a lungo interrogato da due sostituti e dal procuratore Asaro. Toccherà al gip convalidare il fermo nelle prossime ore.

Dalle informazioni fin qui filtrate, la donna non sarebbe caduta autonomamente, ma sarebbe stata spinta dal figlio. Resta da chiarire la dinamica dell’episodio, così come il movente alla base del probabile omicidio.