“Il Comune di Marsala ha acquistato manganelli per la Polizia Municipale”. VIDEO

Nel corso della seduta del 13 febbraio scorso, al Consiglio comunale di Marsala, tra i vari interventi, anche quello dell’assessore Donatella Ingardia con delega ai Servizi Demografici, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Culturali, Polizia Municipale, Legalità e Sicurezza. L’assessore all’Aula ha parlato dei progetti nell’ambito della parità di genere e di quello che si fa con le scuole, delle iniziative in ambito culturale, ecc. Quello che è saltato all’occhio sono le dichiarazioni dell’assessore sul fronte della Polizia Municipale e della sicurezza e legalità. La Ingardia ha affermato: “Si è appena conclusa la procedura della verticalizzazione di 7 vigili urbani a tempo indeterminato già assunti dal Comune e quest’anno provvederemo ad espletare un nuovo bando per nuovi 6 vigili. Nel 2024 abbiamo svolto un’importante attività di controllo del territorio, della viabilità stradale, delle discariche a cielo aperto, degli incendi. Ciò grazie anche all’impiego dei vigili stagionali tuttora in servizio e fino a marzo. Abbiamo attivato la Ztl con 500 pass per abitanti e addetti ai lavori. La nostra attività, va ricordato, si svolge in collaborazione con tutte le forze dell’ordine e armate“.

Poi la Ingardia annuncia, nel finale del suo intervento in Aula: “Abbiamo acquistato per la Polizia Municipale dei manganelli e ora verrà attivata la formazione al personale per l’utilizzo dello strumento, cercando di riuscire ad incrementare il nostro corpo della Polizia Municipale”.

