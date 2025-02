Trapani: morto l’uomo accoltellato in un b & b

Un uomo di 65 anni è stato accoltellato il giorno di San Valentino all’interno di un bed and breakfast in via Catito, a Trapani, nei pressi del Palazzo di Giustizia. L’uomo è morto poche ore dopo il suo arrivo in ospedale. La responsabile sarebbe una donna di 50 anni con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. Il delitto sarebbe stato commesso dopo che i due hanno trascorso la notte insieme ma pare ne sia scaturita una lite sfociata nell’accoltellamento. La donna avrebbe dichiarato di avere agito per legittima difesa, sostenendo di avere subito un tentativo di violenza sessuale da parte della vittima. Inizialmente, l’uomo avrebbe affermato – pur se molto grave – di essere stato aggredito in strada da un uomo di origine magrebina. Tuttavia, sembra che le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, visionate dagli investigatori, lo mostrino uscire barcollante dall’albergo per poi accasciarsi al suolo.