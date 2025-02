Ennesima riunione della cabina di regia per l’attuazione dei fondi PNRR in provincia di Trapani

Nella settimana appena conclusa presso la Prefettura e in videoconferenza, si è riunita la locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento dei progetti PNRR in Provincia di Trapani a titolarità del Dipartimento dello Sport, della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Alle riunioni convocate dal Prefetto Daniela Lupo e coordinate dal Vice Prefetto Vicario, hanno preso parte il rappresentante della Regione Siciliana, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani, i Rappresentanti delle Amministrazioni Titolari degli interventi, e i delegati dei Comuni nella qualità di soggetti attuatori dei progetti.

Gli interventi dei titolari dei progretti e il loro stato di avanzamento

Nel corso degli incontri, i delegati dei Comuni interessati, destinatari di risorse PNRR per un totale complessivo di euro 17.461.965,39 hanno relazionato sull’avanzamento procedurale degli investimenti e sulle criticità emerse in corso d’opera.

Gli interventi PNRR che sono stati esaminati mirano a favorire il recupero di aree urbane del territorio trapanese attraverso la rigenerazione e la costruzione di impianti sportivi, e a costruire una società capace di essere inclusiva attraverso il sostegno alle persone vulnerabili e alla deistituzionalizzazione delle persone anziane, con particolare attenzione a quelle non autosufficienti.

Esaminato un importante progetto nel comune di Calatafimi Segesta

Nel corso degli incontri, è stato esaminato anche il progetto riguardante i lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. 33 del Fiumefreddo nel comune di Calatafimi a titolarità del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un totale di euro 5.060.000.

All’esito della relazione, la cabina di regia ha ribadito l’importanza di realizzare un allineamento delle informazioni tra i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGis e lo stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dei previsti controlli, e ha dettato le azioni risolutive per rispondere alle criticità manifestate sull’implementazione della piattaforma ReGis.

Gli incontri hanno fatto seguito alla riunione del 22 novembre scorso in cui sono stati monitorati n. 16 progetti a titolarità del Ministero della Cultura per un ammontare di euro di euro 3.762.428.

La cabina di regia per il coordinamento dei progetti PNRR, dalla sua istituzione si è riunita 12 volte per il monitoraggio di n. 184 progetti facenti capo al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Istruzione, al Ministero della Cultura, al Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 6 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 conv. in L. 26 aprile 2024, n.56, al Dipartimento dello Sport e della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per complessivi euro 432.416.576,11.