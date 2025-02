Due scosse di terremoto avvertite a Palermo e Trapani

Doppia scossa avvertita a Palermo e Trapani nella giornata di oggi, sabato 15 febbraio.

La prima scossa di terremoto si è verificata alle 13:24, con un magnitudo 3.7 ha colpito il Tirreno Meridionale, precisamente in mare, a una profondità di 29 chilometri.

La seconda scossa di terremoto, di magnitudo 3, si è verificata alle 13:35 ad una profondità di 28 chilometri.

Le scosse di terremoto, sebbene di bassa intensità, sono state avvertita in alcune zone costiere della Sicilia, in particolare a Palermo e Trapani, dove numerosi residenti hanno percepito il movimento tellurico. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.