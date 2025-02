E’ morto ieri all’età di 82 anni l’ex comandante Vincenzo Azzaretto, trapanese fondatore dell’istituto di vigilanza che operava in città e non solo. Ha guidato infatti l’azienda con devozione e professionalità per 60 anni, diventando un punto di riferimento nel settore. I funerali si sono svolti presso la Chiesa della Madonna di Trapani. La salma è stata circondata dei saluti e dell’affetto di familiari e amici.