La terra continua a tremare in Sicilia orientale: scosse ai piedi dell’Etna e di fronte le Eolie

Ancora fenomeni sismici in Sicilia orientale. Dopo le ripetute scosse che, da venerdì, hanno interessato la provincia di Messina nel tratto di mare tra le isole Eolie e la costa tirrenica, nelle ultime ore lo sciame sismico sembra essersi spostato in provincia di Catania. In particolare, il territorio di Linguaglossa, ai piedi dell’Etna, è stato interessato da sette scosse rilevate dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La più forte è stata registrata alle 14.19 di oggi, con una magnitudo pari a 3.7 ML. Un’altra scossa ha interessato l’area delle Eolie alle 15.43, con ML 2.1, sempre nel tratto di mare compreso tra Alicudi e Marina di Caronia, dove venerdì c’era stato un terremoto di 4.8 ML, avvertito anche nelle province di Palermo e Catania.

Sempre in Sicilia orientale, proprio in queste ore è in corso una nuova fuoriuscita di lava sull’isola di Stromboli. Si tratta di attività effusiva da tracimazione lavica dall’area craterica Nord.