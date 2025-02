Le città trapanesi allagate: pioggia battente e disagi in tutta la provincia

Una forte e perenne ondata di maltempo ha messo a dura prova le città della provincia di Trapani nelle ultime ore, con piogge incessanti che hanno causato numerosi allagamenti e disagi alla viabilità di domenica. A partire dalle prime ore di ieri mattina, il territorio è stato investito da nubifragi che hanno fatto straripare tombini e provocato smottamenti. Le strade, in diverse località, sono diventate impraticabili, rendendo difficile la circolazione per i residenti e creando non pochi disagi. In tutta la provincia, sono stati 15 gli interventi dei Vigili del Fuoco, che si sono prontamente attivati per far fronte a emergenze legate principalmente all’acqua piovana che ha invaso strade e abitazioni. Sebbene gli interventi non abbiano coinvolto situazioni di grande gravità, il bilancio delle operazioni è comunque significativo. Gli uomini del soccorso hanno lavorato incessantemente per rimuovere detriti, liberare strade e risolvere problematiche legate agli allagamenti, contribuendo a ripristinare la normalità.

Tuttavia, nonostante gli sforzi, le difficoltà sono state evidenti. Le strade, soprattutto quelle di campagna e nelle zone periferiche, sono rimaste difficilmente percorribili per molte ore, e il traffico in città è stato notevolmente rallentato. L’emergenza, seppur sotto controllo, ha messo in evidenza l’importanza di un’efficace gestione del sistema fognario e delle infrastrutture, che in situazioni di forte maltempo si rivelano decisivi per evitare danni maggiori. Con il miglioramento delle condizioni meteo, la situazione sta gradualmente tornando alla normalità, ma l’esperienza di ieri evidenzia ancora una volta come la provincia di Trapani sia vulnerabile a fenomeni atmosferici improvvisi e intensi.