Il Gruppo Campisi e il Marsala Florio protagonisti a Sanremo nei giorni del Festival

Il Gruppo Campisi, dopo il successo del tour nazionale “Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo”, è pronto a fare il suo grande ritorno con un evento esclusivo in Liguria. Dal 10 al 15 febbraio 2025, in occasione della 75^ edizione del Festival della Canzone Italiana, il Gruppo organizzerà una tappa speciale del “Galà del Gambero Rosso” a Sanremo, un’occasione unica che unisce l’eccellenza gastronomica siciliana alla magia del festival musicale più famoso d’Italia. Un evento che si arricchisce grazie alla partecipazione di Cantine Florio, storico partner ufficiale del Gambero Rosso Roof Restaurant all’interno di Casa Sanremo. In particolare, saranno protagonisti il Vino Florio 2023, il Marsala Vergine Riserva 2011 e il Marsala Superiore Semisecco 2013. Tre interpretazioni straordinarie del Marsala, che spaziano dall’eleganza austera del Vergine alla complessità avvolgente del Superiore Semisecco, fino alle più recenti e innovative espressioni del vino liquoroso siciliano.

Il “Galà del Gambero Rosso” si svolgerà al Living Garden Hub, un esclusivo spazio in via Giardini di Vittorio Veneto, a soli 7 minuti dal Teatro Ariston e 5 minuti dal Casinò di Sanremo. Il Living Garden Hub ospiterà eventi, interviste e opportunità di networking in un ambiente raffinato, con vista sul mare. Durante la settimana del Festival, il Gruppo Campisi proporrà una selezione di eccellenze gastronomiche siciliane, tra cui il pregiato Gambero Rosso di Mazara, proveniente da aziende come Siciliana Fish, Algela Fish, G.S. Pesca, Ittica Sud, Ittica Barracco ed Europesca. Non mancheranno i dolci tipici siciliani, con una rivisitata cassata siciliana e altre prelibatezze preparate dal maestro pasticcere Gaspare Di Stefano della Pasticceria Serena. La pasta ufficiale dell’evento sarà fornita da Primeluci – Fratelli Gallo, mentre l’azienda Ad Majora promuoverà l’offerta turistica del Mahara Hotel e la produzione dei prodotti Bajù. Tra le specialità da degustare ci saranno anche le alici dell’azienda Carlino e l’olio Ammari.

La serata del “Gran Galà del Gambero Rosso” vedrà la partecipazione della madrina Giada Giacalone, giornalista di Sport Italia, e un ospite d’eccezione: il produttore televisivo DJ Roberto Onofri, che presenterà la rivista MIAMITALY e il suo ultimo libro “Dal Mar Tirreno a Ocean Drive”. Il galà sarà anche l’occasione per il lancio dell’evento “Oscar dei Porti” in onda su Rai Italia, con un momento speciale di lettura gastronomica, con la presentazione dei libri del maestro Aldo Palmeri, che raccontano ricette uniche della tradizione siciliana. Non mancheranno personaggi del giornalismo, della cultura, dello spettacolo e della moda, a testimoniare l’incredibile successo di questa iniziativa che unisce la Sicilia al cuore pulsante del Festival di Sanremo.

Inoltre, durante la settimana sanremese, il Gruppo Campisi annuncerà i suoi programmi per il 2025, tra cui il Premio Nazionale Peschereccio D’Oro a Mazara e Miami, il Tour Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo in Italia e all’estero, il Contest Internazionale Miss Mare in The World, che sensibilizza sulla violenza sulle donne, il Gran Galà del Mare e della Moda, e il Premio Interculturale della Pace. Questi eventi rappresentano un’importante occasione di promozione turistica e sviluppo economico per la città di Mazara del Vallo, che grazie a questa iniziativa avrà una visibilità globale, confermando il forte legame tra cultura, enogastronomia e grandi eventi internazionali.