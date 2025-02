Queer, il nuovo film di Guadagnino con Daniel Craig girato anche a Selinunte. VIDEO

Ancora produzioni cinematografiche internazionali che scelgono la Provincia di Trapani per i propri set. Dopo “Odissea”, il prossimo film che Christopher Nolan girerà principalmente nelle Egadi, arriva anche “Queer” con Daniel Craig, che si aggira a Selinunte da giorni per girare il prossimo film tra Roma, Palermo e Castelvetrano. “Queer”, per la regia di Luca Guadagnino, uscirà il 23 febbraio 2025 in Italia. E’ ambientato in Messico e a Panama negli anni 50 ed è tratto dal romanzo di William S. Burroughs.

William Lee è il protagonista del film interpretato da Daniel Craig, un americano sulla soglia dei quaranta espatriato a Città del Messico. Nel cast oltre a Craig, anche Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henrique Zaga, Omar Apollo, Andra Ursuta, Andres Duprat, Ariel Shulman, Drew Droege, Michael Borremans, David Lowery, Lisandro Alonso e Colin Bates.

IL TRAILER DI QUEER: