La Handball Erice vince a Padova e continua a sognare

La dimostrazione del cammino di crescita giunge dalla trasferta di Padova, per niente sottovalutata e interpretata al meglio dal gruppo neroverde. È una vittoria che conferma la AC Life Style Handball Erice al comando solitario della classifica, inseguita sempre da Salerno e Pontinia a due lunghezze.

CRONACA

In questa fase della stagione, tutta l’attenzione è rivolta alla ricerca di segnali di progresso, che diano senso anche alle gare in cui il divario con le avversarie appare netto. Proprio su questo profilo, non può che essere considerata positiva la prestazione di Padova, con gli squilli di Do Nascimento (prosegue al meglio la sua integrazione) e la conferma della ricerca di una solidità difensiva rilevante. Al di là della distribuzione del minutaggio (brave e pronte tutte le atlete che si sono alzate dalla panchina), ancora una volta da sottolineare le performane di Iacovello e Ramazzotti, portieri che hanno aiutato palesemente la squadra ad incassare la prima rete del secondo tempo dopo più di venti minuti. Anche questi sono indizi positivi nella marcia di avvicinamento alla Final Eight di Coppa Italia, che si svolgerà a Riccione dal 27 febbraio al 2 marzo prossimi.

LA PARTITA

Cellini Padova-AC Life Style Handball Erice 16-33 (10-17)

Cellini Padova: Engel 5, Borrini 3, Omayma, Bozza, Broch, Meneghini 1, Aroubi, Prela 2, Okorie 3, Salvaro 2, Eghianruwa, Dzotie, Berganmasco, Tanic. All. Mauro Marchionni

AC Life Style Handball Erice: Priolo, Bernabei 2, Eghianruwa 3, Tarbuch 6, Losio 4, Struijs 1, Do Nascimento 5, Benincasa 1, Iacovello, Dalle Crode 4, Di Prisco 2, Pessoa 1, Ateba 4, Ramazzotti. All. Bruno Pedro Tronelli Cosentino.

Arbitri: Matteo Corioni – Roberto Zancanella.

PROSSIMO IMPEGNO

Quinta giornata di ritorno

Sabato 8 febbraio, ore 18. AC Life Style Handball Erice-Mezzocorona

CLASSIFICA

AC Life Style Erice punti 28

Salerno, Adattiva HC Pontinia punti 26

Cassano Magnago punti 22

Brixen punti 18

Securfox Ariosto Ferrara punti 17

Casalgrande Padana punti 16

Sirio Toyota Teramo punti 8

Leno* punti 7

Cellini Padova punti 5

Mezzocorona* punti 4

Lions Sassari punti 1

Mezzocorona e Leno una partita in meno