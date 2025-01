La pizza più amata dagli italiani? La Margherita è solo seconda

Con oltre 3,6 milioni di ricerche online ogni mese a livello globale e più di 75 milioni di hashtag su Instagram, la pizza si conferma uno dei piatti più amati al mondo. In occasione della Pizza Week, e spinti dalla curiosità di scoprire quale sia la pizza preferita dagli italiani, Bonusfinder Italia ha analizzato le 20 varietà più popolari. Lo studio si è basato sui volumi di ricerca mensili in Italia e sul numero di hashtag su Instagram. Il risultato? Una classifica definitiva delle pizze più amate in Italia. La classifica incorona la Pizza Fritta come la preferita in assoluto, con un punteggio complessivo di 9.14 su 10. La Pizza Fritta raggiunge il primato grazie a ben 15.000 ricerche mensili in Italia, il valore più alto registrato nello studio, e ben oltre 200.000 hashtag su Instagram.

Al secondo posto troviamo la classica Pizza Margherita tra le pizze preferite in Italia, con un punteggio di 9.05 su 10, grazie a 13.000 ricerche mensili, e oltre 400.000 hashtag su Instagram. Al terzo posto si piazza il Calzone, con un punteggio di 8.09 su 10, supportato da 6.500 ricerche mensili e circa 754.000 hashtag su Instagram, il valore più alto registrato nello studio. La Pizza Romana (7.81) e la PIzza Bianca (6.86) chiudono la top 5 elle preferite in Italia. Più in basso nella classifica troviamo alcune opzioni regionali e particolari, come la Pizza Salsiccia e Friarielli (4.28) e la Pizza Siciliana (4.19), insieme alla cremosa Pizza Quattro Formaggi (4.10) e alla Pizza Ortolana (3.33). La controversa Pizza Hawaiana, amata e odiata allo stesso tempo, si posiziona con un punteggio di 2.47, seguita dalla Pizza Bufalina (2.86) e dalla Pizza Prosciutto e Funghi, che ottiene appena 1.33. Chiude la classifica la meno popolare Pizza alla Genovese, con un punteggio di 0.48 su 10.