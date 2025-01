Maltempo in Sicilia, allagamenti e tornadi. VIDEO￼

Un giorno di pioggia e le città trapanesi sono allagate. Tombini che straripano, strade allagate, marciapiedi poco visibili a causa della pioggia, l’allerta arancione e rossa ha causato diverse problematiche in tutta la Sicilia. A rischio di straripamento diversi fiumi, strade chiuse perchè inagibili (come a Marsala e Castellammare) e un tornado che ha investito Noto ed ha fatto veramente paura agli abitanti. Al momento sembra che il maltempo si sia placato, ma come fa sapere la Protezione Civile l’allerta resta alta per i comuni siciliani.

