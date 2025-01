Il Comitato itinerante dell’Ordine e Sicurezza Pubblica si è riunito Castelvetrano

Si è tenuta questa mattina, venerdì 10 gennaio a Castelvetrano, presso il Palazzo Municipale, una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo, alla quale hanno partecipato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, i vertici provinciali delle Forze di polizia e il Sindaco di Castelvetrano.

La situazione dell’ordine pubblico nella città

È stato esaminato l’andamento dell’ordine e sicurezza pubblica nel Comune: secondo i dati forniti dalle Forze dell’Ordine, si registra un decremento dei reati in generale; quanto alle persone denunciate in stato di libertà, nel corso dell’anno 2024 risultano per il 21% extracomunitari appartenenti alla popolazione straniera residente.

Il Prefetto ha sensibilizzato l’Amministrazione comunale a impegnarsi in politiche inclusive e di reinserimento sociale, con particolare riferimento ai giovanissimi delle famiglie straniere residenti, in una strategia di più efficace prevenzione.

È stato disposto il rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, anche con il concorso della polizia locale, in alcune piazze o ville comunali indicate dal sindaco, che hanno visto un recente incremento della movida.

I fondi del PNRR e gli adempimenti in materia di antimafia

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i dati riguardanti i progetti con fondi del PNRR o altre fonti di finanziamento ed è stato richiesto al sindaco di adottare ogni utile accorgimento nell’attività amministrativa di competenza, soprattutto con riferimento agli adempimenti di legge in materia antimafia e all’obbligo di inserimento dei dati nell’anagrafe degli amministratori locali.

Un focus particolare ha riguardato il tessuto di un territorio così storicamente caratterizzato dalla forte presenza della mafia, ove l’attenzione delle istituzioni a tutti i segnali provenienti dal territorio è massima, anche sulla riqualificazione e riutilizzo da parte dell’amministrazione comunale dei beni confiscati.

Nell’occasione il Prefetto, unitamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ed ai vertici provinciali delle Forze dell’ordine, ha visitato il Commissariato della Polizia di Stato e la Caserma della Compagnia della Guardia di Finanza di Castelvetrano, entrambe realizzate su terreni confiscati nel 1999 a Francesco Geraci, prestanome di Totò Riina, e la Caserma della Compagnia dei Carabinieri.