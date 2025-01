Negli ultimi anni, la rete ferroviaria della Provincia di Trapani ha visto un progressivo impegno per il suo rilancio, in particolare con il progetto di ripristino del collegamento diretto tra Palermo e Trapani attraverso la storica linea via Milo. Questo progetto, che risale al 2013, quando il servizio venne sospeso per l’incapacità di mantenere la linea in buono stato, rappresenta un’importante opportunità per migliorare la mobilità e le infrastrutture della regione, con l’obiettivo di restituire ai pendolari e ai turisti un collegamento diretto e moderno tra le due province.

Il Progetto di ripristino della linea Palermo-Trapani via Milo

L’intervento di riqualificazione prevede una serie di operazioni strutturali e tecnologiche che interesseranno l’intera linea ferroviaria, con l’obiettivo di restituirla alla piena operatività entro il 2026. In dettaglio, gli interventi principali comprendono:

Potenziamento infrastrutturale : Modifiche al corpo stradale e alle opere di difesa, per garantire la sicurezza e la stabilità della linea.

: Modifiche al corpo stradale e alle opere di difesa, per garantire la sicurezza e la stabilità della linea. Adeguamento tecnologico : Aggiornamento degli impianti tecnologici, tra cui il sistema di segnalamento, per migliorarne l’affidabilità e la sicurezza.

: Aggiornamento degli impianti tecnologici, tra cui il sistema di segnalamento, per migliorarne l’affidabilità e la sicurezza. Velocizzazione : Ottimizzazione degli itinerari nei punti di incrocio, per ridurre i tempi di percorrenza tra Palermo e Trapani.

: Ottimizzazione degli itinerari nei punti di incrocio, per ridurre i tempi di percorrenza tra Palermo e Trapani. Elettrificazione : Un intervento fondamentale per il miglioramento delle performance energetiche e per garantire un trasporto sostenibile, che prevede l’elettrificazione dell’intera linea.

: Un intervento fondamentale per il miglioramento delle performance energetiche e per garantire un trasporto sostenibile, che prevede l’elettrificazione dell’intera linea. Realizzazione di un sottovia stradale a Trapani: Questo intervento permetterà di sopprimere tre passaggi a livello, riducendo i disagi alla viabilità e aumentando la sicurezza.

L’intervento di ripristino della linea Palermo-Trapani via Milo è finanziato interamente, anche grazie ai fondi del PNRR, con l’obiettivo di migliorare la rete ferroviaria siciliana e di incentivare la mobilità sostenibile. L’elettrificazione, la velocizzazione della linea e l’adeguamento tecnologico sono parte di un piano complessivo che prevede il completamento delle opere in fasi successive, con l’obiettivo di rendere attiva l’intera tratta entro il 2026. La nomina di Filippo Palazzo come Commissario Straordinario di Governo per il progetto conferma l’importanza dell’opera e la sua rilevanza strategica per la regione. Con l’impegno delle autorità locali e dei progettisti, si spera che questi lavori possano davvero portare a un miglioramento significativo della qualità dei trasporti ferroviari in tutta la provincia di Trapani, riducendo le distanze tra le città e stimolando l’economia locale.

La fermata vicina all’aeroporto “Vincenzo Florio”

Un altro aspetto cruciale di questo progetto riguarda la creazione di una nuova fermata ferroviaria al servizio dell’aeroporto di Trapani-Birgi. Questo intervento, che avrà un impatto significativo sull’intermodalità del territorio via terra, consentirà un rapido collegamento tra l’aeroporto e la rete ferroviaria, favorendo l’integrazione tra i trasporti ferroviari e quelli pubblici. Il progetto prevede la realizzazione di una stazione moderna e sostenibile, dotata di ascensori, stalli per autobus, parcheggi e percorsi pedonali sicuri. Uno degli aspetti più innovativi di questa fermata sarà l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, con la produzione di energia fotovoltaica che renderà l’impianto autosufficiente. La fermata, che sarà collegata direttamente con la SP21 e l’aerostazione, è prevista per essere completata entro la primavera del 2025, con una previsione di attivazione compatibile con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le sospensioni della circolazione e il calendario dei lavori

Attualmente, la circolazione dei treni è sospesa in alcune tratte chiave a causa dei lavori in corso:

Trapani – Piraineto : Sospensione fino al 28 settembre 2024.

: Sospensione fino al 28 settembre 2024. Trapani – Marsala: Sospensione fino al 31 maggio 2025.

Queste interruzioni sono necessarie per permettere l’esecuzione dei lavori, ma sono compensate da interventi che miglioreranno notevolmente la qualità del servizio. Nei prossimi mesi, inoltre, saranno avviati i lavori propedeutici per la realizzazione della nuova fermata vicino lo scalo “Vincenzo Florio” e per la sistemazione della stazione di Marsala, che potrà così offrire un migliore accesso ai viaggiatori.

La linea Marsala-Castelvetrano, il sottopasso pedonale e i ritardi dietro le sbarre

Ammodernamento anche nella Stazione di Marsala, in cui sono in corso anche lavori di miglioramento dell’accessibilità, tra cui l’innalzamento dei marciapiedi e la costruzione di un sottopasso pedonale che ha fatto tanto discutere. Sebbene i lavori sulla tratta Palermo-Trapani via Milo siano ampiamente finanziati e avanzino con una certa rapidità, la linea tra Marsala e Castelvetrano continua a presentare alcuni problemi di congestione. Le lunghe code e le attese dietro i passaggi a livello rimangono una criticità, nonostante il ripristino della linea. Questo problema potrebbe essere affrontato con ulteriori interventi di ammodernamento della rete, ma al momento non è stato reso pubblico alcun piano specifico per risolvere la questione.