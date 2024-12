La Provincia di Trapani tagliata fuori dal sistema ferroviario, continuano i lavori ma la storia si ripete￼￼￼￼￼￼

La nuova offerta invernale di Trenitalia, caratterizzata da un focus sulla sostenibilità, l’intermodalità e l’innovazione, si propone di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei trasporti su ferro e su gomma in Sicilia. In particolare, l’offerta regionale è arricchita da 180 soluzioni Link, che combinano treni, bus e altri mezzi di trasporto, per facilitare i collegamenti tra città e luoghi di interesse turistico. Diversi servizi sono stati implementati per agevolare i viaggiatori, come quelli tra Agrigento e la Valle dei Templi, Catania Aeroporto e la stazione ferroviaria e tra Monreale e Palermo, con l’introduzione di nuovi treni e il miglioramento dei collegamenti.

Nonostante l’attenzione per l’intermodalità, la Provincia di Trapani sembra essere tagliata fuori da questo processo di modernizzazione e connettività. La provincia è geograficamente marginalizzata e, sebbene alcuni lavori alle infrastrutture ferroviarie siano in corso, il sistema ferroviario che attraversa la zona rimane carente anche in assenza di questi interventi. La rete ferroviaria non è sufficientemente capillare per rispondere alle esigenze di collegamento delle principali città della provincia con altre destinazioni siciliane e nazionali, come confermato dal fatto che, nonostante gli sforzi per sviluppare una rete di trasporti intermodale, la Provincia di Trapani non beneficia di un collegamento ferroviario diretto con altre zone strategiche dell’isola e per il vero anche prima dei suddetti lavori la situazione non era migliore. Se pensiamo che da Trapani a Ragusa e con qualche cambio, la durata di un viaggio è di oltre 13 ore.

In altre aree della Sicilia invece, si registrano novità positive, come il potenziamento delle tratte dirette per Palermo e l’introduzione di nuovi treni serali da Palermo Aeroporto verso la Capitale della cultura 2025. La carenza di investimenti nelle infrastrutture ferroviarie a cui si sta sopperendo solo adesso, alla fine del 2024, nel territorio trapanese rappresenta una barriera sia per i residenti che per i visitatori, in contrasto con le iniziative più ampie di Trenitalia volte a rendere il trasporto pubblico più moderno e sostenibile. Un fattore che si ripercuote sulla capacità di attrarre turisti e migliorare la mobilità dei residenti.