Ferrovie, a Marsala si scava per il sottopasso. Iniziano le opere per il collegamento con l’aeroporto

Continuano i lavori nelle stazioni della provincia, si allungano i tempi per la realizzazione delle opere.

Proseguono gli interventi di adeguamento tecnologico e potenziamento infrastrutturale che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta portando avanti sulla linea Palermo-Trapani. Per consentire l’operatività dei cantieri continua la sospensione della circolazione dei treni fino al 28 settembre nella tratta Trapani – Piraineto e fino al 31 maggio 2025 nella tratta Trapani – Marsala.

I cantieri, che hanno preso il via lo scorso mese di aprile, sono parte integrante di un articolato piano di potenziamento della rete ferroviaria nel Trapanese che prevede il ripristino e l’elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, l’installazione della tecnologia ERTMS (European Rail Transport Management System) lungo i 116 km della tratta Alcamo-Castelvetrano-Trapani, importanti lavori di manutenzione straordinaria, la realizzazione del sottopasso di Marsala, del Piano Regolatore Generale della stazione di Trapani.

Grazie a questi interventi sarà garantita una maggiore affidabilità dell’infrastruttura, in termini di migliore regolarità della circolazione e qualità del servizio che comporterà anche potenziali benefici sulla gestione dei passaggi a livello lungo la linea.

Inoltre nei prossimi giorni saranno avviate le attività propedeutiche per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria “Vincenzo Florio” al servizio dell’aeroporto Trapani-Birgi, i cui lavori interferenti con l’esercizio ferroviario saranno conclusi nella prossima primavera. Proseguono invece gli interventi previsti nella stazione di Trapani, per la realizzazione del Piano Regolatore Generale e nella stazione di Marsala, dove sono in corso i lavori per il miglioramento dell’accessibilità alla stazione grazie all’innalzamento del primo marciapiede, alla realizzazione del sottopasso pedonale e del nuovo secondo marciapiede.

Il valore dell’investimento complessivo ammonta a circa 318 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR. Al fine di garantire la continuità del servizio, si apprende da fonti ufficiali, e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Trenitalia ha previsto un servizio con bus dal 15 al 29 settembre fra Trapani e Piraineto; dal 30 settembre i treni tornano a circolare fino a Marsala, con servizio in bus fra Trapani e Marsala.

Previste modifiche degli orari, con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I bus effettueranno fermate intermedie in tutte le stazioni previste. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.