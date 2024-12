Il Marsala Futsal vince ancora e chiude l’anno da campione d’inverno

Campioni d’inverno a meno una partita dal termine del girone di andata alla 10ª giornata del Campionato di serie B. Finisce in bellezza il 2024 per gli azzurri di Mister Torrejon, che sabato pomeriggio al Pala San Carlo hanno battuto il Polistena C5 per 7 a 1, raggiungendo i 27 punti in classifica. Ora i ragazzi del Marsala Futsal 2012 si godranno la meritata pausa natalizia per tornare l’11 gennaio nella gara clou del girone H, quella contro Sicurlube di Regalbuto, seconda con tre punti di distacco dai lilibetani.

Primo tempo

La gara inizia senza l’ansia di dover finalizzare fino a quando le squadre si scaldano dopo le due prove di Barroso che fanno tremare la difesa calabra che cerca, di contro, di sfruttare le ripartenze per sfiorare i nervi poco, per la verità, scoperti, di questo possente Marsala. Si gioca tanto a metà campo, entrambe le squadre cercano i varchi per insaccare il pallone in rete. Cosa che succederà al 12’ grazie ad Alessandro Patti che sfodera un tiro micidiale che stampa il pallone in porta. Il Marsala prende coraggio e assume spavalderia: al 15’ un tiro di un giocatore del Polistena viene facilmente intercettato da Patti che serve Nikolas Sanalitro per il 2 a 0 che chiude la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Nella ripresa il 3 a 0 al 1’ di gioco è ancora messo a segno da Patti che si va a prendere il pallone dai piedi degli ospiti che qualche minuto dopo tentano di sorprendere Vallarelli che viene chiamato in causa più volte fino a quando nulla può sulla rete di Tigani al 7’. ‘La banda Torrejon’ non si fa di certo intimidire e Alessandro Patti un minuto dopo sigla la sua tripletta di giornata ancora una volta, acciuffando un pallone degli ospiti. E’ 4 a 1. Patti o #AP25 come viene chiamato simpaticamente dai tifosi, sta vivendo il suo miglior periodo di crescita, arricchendo la squadra con la sua presenza a tutto campo, sia in fase difensiva che offensiva. All’11’ è il capocannoniere del girone Barroso che segna la quinta rete azzurra con una bella prestazione personale dalla fascia sinistra. Un minuto più tardi il 6 a 1 vede la zampata di Walter Abate sul pallone del Polistena e l’assist verso Nicholas Valenti che entra in porta con la sfera. Al 16’ Barroso mette a segno il 7 a 1 e la sua 20ª rete di stagione.

Tabellino di gara:

Marsala Futsal 2012: Vallarelli, Buffa, Costigliola, Patti, Barroso, Valenti, Abate, Bonafede, Pierro, Foderà, Sanalitro, Romano. All. R. Torrejon

Polistena C5: Spanò A., Spanò E., Noto, Sorace, Tigani, Condina, Spanò V., Iennarella, Di Giglio. All. M. Spanò

Marcatori: Patti (12’ p.t., 1′ s.t., 8′ s.t.), Sanalitro (15′ p.t.), Barroso (11′ s.t., 16′ s.t.), Valenti (12’s.t.) – MF 2012; Tigani (7′ s.t.) – PC5