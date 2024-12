Accordo tra il Comune di Alcamo e la Farm Cultural Park per potenziare la Cittadella dei Giovani

E’ stato siglato nei giorni scorsi un prestigioso accordo di collaborazione fra il comune di Alcamo e Farm Foundation per il potenziamento dell’attrattività della città e la valorizzazione innovativa della Cittadella dei giovani. “Siamo certi che questa collaborazione con la prestigiosa Farm Foundation (Cultural Park) darà alla Cittadella dei Giovani un nuovo impulso attrattivo perché diventi un esempio virtuoso di come la cultura possa essere motore di innovazione e inclusione, promuovendo un futuro migliore per la comunità – dichiara il sindaco Domenico Surdi -. Lavoreremo insieme per realizzare un progetto che punti ad integrare la comunità locale e il patrimonio artistico in un’unica visione creativa e inclusiva, coerente con le finalità della nostra programmazione strategica di mandato, secondo modelli di amministrazione condivisa”.

“Il progetto si muove nell’ottica – conclude il sindaco – di affiancare agli interventi sul patrimonio fisico anche iniziative di rigenerazione umana, un’azione che valorizzi spazi e locali comunali già destinati alla creatività, all’insegna del patrimonio identitario della città, con l’obiettivo di aderire alla rete delle Creative Cities dell’Unesco”.