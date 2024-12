Trapani Shark-Reggio Emilia, in 6 minuti biglietti sold out e arriva la Christmas Promo Frecciarossa

Il basket italiano ha assistito a un vero e proprio record in casa Palashark. In soli 6 minuti sono stati venduti tutti i biglietti per la partita del 29 dicembre contro Reggio Emilia. Un dato straordinario che conferma ancora una volta la passione travolgente dei tifosi e l’importanza del Pala Shark come vero e proprio “sesto uomo” in grado di dare una spinta ulteriore alla squadra in ogni partita. Il match contro Reggio Emilia si preannuncia essere una sfida interessante per entrambe le squadre, ma con l’incredibile supporto del pubblico, la formazione granata potrà contare su un’ulteriore carica emotiva che potrebbe fare la differenza in campo. Il Pala Shark, come sempre, è pronto a rispondere presente, con una tifoseria che non smette mai di sorprendere per il suo calore e la sua fedeltà.

La società non ha mancato di esprimere il proprio ringraziamento a tutti i tifosi e gli appassionati che, con il loro continuo supporto, alimentano un sogno che sta diventando realtà. “Un sentito grazie a tutti voi che siete sempre al nostro fianco. Il nostro obiettivo continua a essere quello di rendere ogni partita al Pala Shark un’esperienza unica per voi”, ha dichiarato la società in un comunicato ufficiale.

La Christmas Promo per la Frecciarossa Final Eight 2025

Oltre al grande entusiasmo per il sold out contro Reggio Emilia, c’è anche una grande novità per tutti i tifosi: da oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, fino a lunedì 6 gennaio 2025, sarà attiva la Christmas Promo. Questa promozione speciale offre sconti fino al 40% sui biglietti e sugli abbonamenti per la Frecciarossa Final Eight 2025, il prestigioso torneo che si terrà dal 12 al 16 febbraio 2025 all’Inalpi Arena di Torino. Le migliori 8 squadre della Serie A Unipol 2024/25, al termine del girone d’andata, si contenderanno la Coppa Italia, e il tifo dei sostenitori sarà fondamentale per spingere la propria squadra verso la vittoria. Questa è un’opportunità imperdibile per assistere dal vivo a uno degli eventi più importanti del basket italiano, con prezzi vantaggiosi grazie alla Christmas Promo. Con il supporto dei propri tifosi, la squadra granata ha tutte le intenzioni di vivere una stagione indimenticabile, e la Frecciarossa Final Eight sarà un appuntamento che non si può perdere. Approfitta della promozione natalizia e assicurati il tuo posto per un’esperienza sportiva che promette di regalare emozioni indimenticabili.