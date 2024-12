Super Doncic trascina Dallas, New York fa festa a Orlando

ROMA (ITALPRESS) – Luka Doncic continua a stupire. Non a caso soprannominato ‘Magic’, il fuoriclasse sloveno prende per mano Dallas e costringe alla resa Golden State in uno dei match più attesi della domenica consacrata alla regular-season Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori del Chase Center di San Francisco, i Mavericks si prendono una succosa rivincita contro i Warriors e, rispetto alla gara dello scorso 12 novembre, si impongono per 143-133 con Donkic assoluto protagonista con una incredibile tripla doppia (45 punti, 11 rimbalzi e 13 assist). Nella notte italiana ruba la scena anche Anthony Davis, che con la sua ‘mano caldà trascina al successo i Los Angeles Lakers contro i Memphis Grizzlies: termina 116-110 per i californiani, con Davis capace di chiudere la sua performance con un bottino di 40 punti e 16 rimbalzi. Prima sconfitta casalinga per Orlando Magic, messa al tappeto dai New York Knicks per 100-91: la franchigia della Florida può consolarsi solo per i 32 punti siglati da Wagner, top scorer della partita, mentre per il quintetto della ‘Big Applè, che scavalca al terzo posto a Est proprio Orlando, Brunson ne realizza 31 e Towns 22. Affermazione interna per gli Indiana Pacers, che si sbarazzano per 119-104 degli New Orleans Pelicans con i 43 punti complessivi della coppia Siakam-Haliburton. Fanno festa sul parquet amico anche i Phoenix Suns, che battono i Portland Trail Blazers per 116-109 grazie innanzitutto alla vena realizzativa di Booker e Durant, capaci di contribuire alla causa, rispettivamente, con 28 e 20 punti. Vittorie esterne, infine, per Boston e Minnesota: i Celtics espugnano il parquet dei Washington Wizards per 112-98 con 28 punti di Tatum, mentre i Timberwolves violano l’impianto dei San Antonio Spurs per 106-92 con 26 di Edwards.

