Pentathlon, Bittner “A Los Angeles 2028 obiettivo due medaglie”

ROMA (ITALPRESS) – “Io nel 2023 avevo detto che quello sarebbe stato un anno irripetibile, poi la medaglia alle Olimpiadi ha fatto tanto di più. Dopo 36 anni raggiungere una medaglia individuale in una Olimpiade è tanta roba, siamo contenti e darei un mezzo voto in più rispetto al 2023, quindi se era un 9 diciamo 9,5. Il 10 lo tengo in sospeso perchè anche tra le donne, tra Elena Micheli e Alice Sotero, potevamo prendere una medaglia e invece i Giochi sono un terno al lotto ed è andata in un altro modo”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana pentathlon moderno, Fabrizio Bittner, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è arrivata la storica medaglia di bronzo di Giorgio Malan nella gara maschile. E adesso lo sguardo è tutto rivolto sul quadriennio olimpico appena cominciato e sui Giochi di Los Angeles del 2028: “Il pentathlon italiano ha l’ambizione di prendere due medaglie a Los Angeles – ha annunciato il numero uno della Fipm – Ci prepareremo per quello, abbiamo un gruppo di giovani valenti sotto il profilo atletico. Contiamo di avere una squadra competitiva e contiamo di qualificare due uomini e due donne. E poi sicuramente cercare di competere e mantenere la medaglia. Io credo che Giorgio Malan lavorerà per un obiettivo ancora più alto”. Lo scorso ottobre Bittner è stato rieletto al vertice della Federazione: “Non avrei mai immaginato una federazione tra le prime in Italia per risultati, ma possiamo ancora migliorare – ha sottolineato – Sono estremamente soddisfatto e contento, sperando in risultati ancora migliori e lavoreremo sicuramente affinchè questo avvenga”. Nel programma olimpico ci sarà una variazione, infatti l’equitazione verrà sostituita dalla disciplina ad ostacoli. “Abbiamo vissuto una Olimpiade fantasmagorica in quello scenario di Versailles, mai visto in una gara di pentathlon con più di 30 mila spettatori. Ma da ora in avanti ci sarà la disciplina ad ostacoli e il nostro obiettivo è quello di aumentare i numeri e la diffusione di questo sport perchè a livello giovanile avremo più facilità a reperire partecipanti. Questo sarà sicuramente uno dei nostri obiettivi principali”, ha concluso Bittner.

