Movember, a Trapani street workout per sensibilizzare la prevenzione delle malattie maschili

L’Associazione Pink Lady si colora di azzurro per sensibilizzare sui temi della prevenzione della salute maschile. “Movember” è una campagna internazionale nata con il fine di aumentare la consapevolezza sui problemi legati a patologie tipicamente maschili e non solo quali: il cancro alla prostata, quello ai testicoli, la salute mentale, etc.. L’iniziativa, richiama la parola moustache (baffi) che, unita al mese di Novembre, incoraggia a farsi crescere i baffi come simbolo di prevenzione.

L’Associazione Pink Lady aderisce al progetto e lo ripropone trasformandolo in “Movember” che, richiamando il verbo “to Move”, incoraggia al movimento ed all’attività fisica quale strumento primario di prevenzione. Insieme all’ASD Accademia Sport Trapani ed al “Centro Diagnostico Radiologico Campione” organizza quindi una giornata dedicata alla prevenzione maschile. L’iniziativa, aperta a tutti, prevede per domenica 15 dicembre uno “Street workout” con cuffie che, partendo dalla sede Accademia dello Sport Trapani, si snoderà in un percorso per le strade della città e sul lungomare. A tutti i partecipanti ed ai presenti interessati verrà dato un coupon che darà la possibilità di effettuare degli screening prostatici o testicolari presso il C.D.R. Campione.