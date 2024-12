ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità ci invita a costruire una società in cui ogni cittadino possa vivere senza ostacoli e sentirsi pienamente valorizzato. L’inclusione è una responsabilità condivisa e la strada per un futuro più giusto per tutti. Abbattere le barriere, fisiche e culturali, non è solo un impegno, ma un dovere collettivo”. Così su Instagram il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).