Conte “Coppa Italia importante, Napoli determinato”

CASTEL VOLTURNO (CASERTA) (ITALPRESS) – “A nome mio e da parte di tutti i ragazzi mandiamo un grande abbraccio a Edoardo Bove. Siamo tutti con lui. Speriamo che torni presto”. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, inizia con queste parole la conferenza stampa a due giorni dalla sfida degli ottavi di Coppa Italia in programma giovedì sera a Roma contro la Lazio. La sua squadra è in testa al campionato, fuori dalle competizioni europee e assolutamente decisa ad andare fino in fondo anche in Coppa Italia. “L’obiettivo nostro è quello di costruire qualcosa, di crescere. E per farlo c’è bisogno di giocare. Quest’anno è penalizzante per alcuni calciatori perchè abbiamo solo il campionato e la Coppa Italia dove abbiamo giocato due partite. Col Modena è andata in campo la formazione base, con il Palermo abbiamo fatto turn over – le parole del tecnico azzurro in conferenza stampa -. Domani avremo un’altra opportunità chiara per testare la crescita da parte di tutti quanti. E’ importante prepararci bene. Andare avanti in Coppa significa avere altro spazio per dimostrare che si stanno facendo dei miglioramenti. E’ importante per i calciatori, per il club e per me. Finora siamo stati bravi e anche fortunati a non avere infortuni. Si è puntato tanto su un ristretto numero di calciatori. Affrontiamo la gara con grande determinazione”, ha detto ancora Conte che riguiardo alle scelte di formazioni all’eventuale turnover sottolinea: “Guardiamo di partita in partita. Per noi la più importante è quella di giovedì. Farò delle scelte prima perchè ci sono tanti calciatori in rosa. Abbiamo avuto questo buono inizio del campionato non per merito solo dei titolari. I meriti vanno suddivisi per l’intera rosa. C’è la possibilità di tastare veramente la crescita un pò di tutto il gruppo per capire se siamo attrezzati in caso di infortunio o di una febbre o se ci dobbiamo guardare intorno. Darò spazio a chi ha meritato in questi mesi. Mi auguro una grande risposta”. Conta il risultato contro la Lazio, ma la sfida con i biancocelesti può assumere anche altri significati. “Un esame per il mercato invernale? Non è un esame per nessuno. Faccio giocare dei calciatori che ritengo meritevoli di questa opportunità. Da Dimaro a oggi ho visto una crescita notevole da parte di tutti gli elementi. Alle chiacchiere dobbiamo far corrispondere i fatti. E’ un’opportunità per gli altri, hanno la possibilità di dire: ‘guarda io ci sonò”. Tra i più attesi c’è Giacomo Raspadori, giocatore di indubbio talento, ma che fatica a trovare spazio. “Ho detto in passato dove può giocare. Merita di più. Fa parte di quei 13-14 giocatori che hanno avuto più spazio. E’ intelligente, mi aspetto di avere delle risposte anche giovedì. Lui alza la qualità del palleggio, delle conclusioni in porta e quindi ho la necessità impellente di vedere Jack dall’inizio. Non posso fare solo teoria. Avevo pensato di organizzare qualche amichevole internazionale con qualche squadra che non gioca le Coppe europee. Ma è difficile”, ha detto ancora Conte. Capitolo campionato, continua il botta e risposta sui pronostici per lo scudetto. “Marotta ha detto che siamo favoriti per il titolo? L’Inter ha due squadre e tre quarti. Stiamo parlando del nulla cosmico. Si concentrano su di noi e non vedono chi sta dando fastidio. Sono parole che porta via il vento. Se non vincono lo scudetto non credo che Marotta sia contento. Ogni squadra inizia l’anno con degli obiettivi. Poi possiamo dichiarare quello che vogliamo. Capisco il gioco delle parti e dello scarica barili. Noi dobbiamo rispondere alle ambizioni del nostro club. Noi sappiamo qual è il reale obiettivo. Lo ha detto anche il presidente De Laurentiis. E’ un giochino che dà materiale ai giornali e alle trasmissioni. Se non dovesse vincere lo scudetto non penso che il direttore Marotta sarebbe tranquillo”, ha concluso Conte.

