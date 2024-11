Trapani rinnova gli impianti di pubblica illuminazione

Trapani compie un passo decisivo verso la modernizzazione del proprio sistema di illuminazione pubblica grazie all’avvio del project financing che trasformerà il volto della città. Gli interventi previsti, attesi da circa tre anni, porteranno a significativi miglioramenti sotto il profilo dell’efficienza energetica, della sicurezza urbana e della valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico. Oggi sono iniziati I lavori e saranno completati entro il 2025. Il Sindaco Giacomo Tranchida ha espresso grande compiacimento per l’avvio del progetto: “Questo intervento rappresenta un momento storico per Trapani. Non solo miglioreremo l’estetica e la funzionalità dell’illuminazione cittadina, ma garantiremo anche un risparmio energetico significativo ed una maggiore sicurezza. Abbiamo lavorato con impegno e determinazione per raggiungere questo traguardo e siamo orgogliosi di poter finalmente consegnare alla città un sistema moderno, sostenibile e al passo con i tempi.”

Il progetto prevede una serie di interventi mirati:

• Sostituzione di circa 8.500 punti luce con tecnologia LED: questa innovazione porterà a un risparmio energetico del 40% sulle bollette, migliorando al contempo la qualità dell’illuminazione.

• Ripristino della sicurezza dei pali esistenti: verranno reinstallati i pali rimossi per motivi di degrado e sostituiti quelli danneggiati o obsoleti.

• Nuovi pali e bracci artistici nel centro storico: il cuore antico della città vedrà l’installazione di pali e bracci decorativi in linea con il contesto architettonico e culturale.

• Sostituzione dei quadri elettrici: un’operazione indispensabile per garantire una gestione ottimale e sicura del sistema.

• Illuminazione di edifici storici, chiese e fontane: saranno valorizzati i luoghi simbolo di Trapani con luci che esalteranno la loro bellezza e importanza culturale.

• Interventi sulla rete semaforica: saranno effettuati adeguamenti e miglioramenti per incrementare la sicurezza stradale.

• Potenziamento del sistema di videosorveglianza: oltre alla manutenzione dell’impianto attuale, saranno installate cinque nuove telecamere per un controllo più capillare del territorio.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Vincenzo Guaiana, ha aggiunto: “Finalmente vediamo concretizzarsi un progetto che rappresenta un punto di svolta per la nostra città. Questo restyling non è solo una questione tecnica, ma un investimento sul futuro di Trapani, che diventerà più sicura, sostenibile e accogliente”. Con questo ambizioso progetto, l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno per la crescita e il miglioramento della città, ponendo le basi per un futuro più luminoso ed efficiente per tutti i cittadini trapanesi.