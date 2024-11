All’Open Day di Tiro a Segno a Mazara giornata di festa￼

L’evento Open Day al Tiro a Segno, che si è svolto domenica 24 novembre, presso il poligono di tiro di Mazara del Vallo, si è rivelato un enorme successo, attirando un gran numero di appassionati e curiosi desiderosi di scoprire il mondo del tiro sportivo. La giornata è stata caratterizzata da una numerosa partecipazione entusiasta, con sessioni dimostrative, prove gratuite e approfondimenti sulle diverse discipline. I partecipanti, seguiti da istruttori esperti, hanno avuto la possibilità di cimentarsi in attività pratiche, scoprendo i valori di precisione, concentrazione e disciplina che contraddistinguono questo sport. L’Open Day ha inoltre offerto momenti di confronto tra appassionati, con esposizioni di attrezzature e presentazioni sulle opportunità competitive. Un’esperienza coinvolgente che ha contribuito a diffondere la cultura del tiro sportivo, confermandosi come un evento imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi a questa affascinante disciplina.