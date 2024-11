A Favignana le famiglie protestano per la scuola in condizioni precarie, Movimento Egadi a sostegno

Il Movimento per le Egadi condivide le ragioni della manifestazione pacifica organizzata per Domenica 24 novembre a Favignana dai genitori degli alunni della Scuola di Favignana per protestare per la precarietà delle condizioni degli edifici scolastici del Comune. “Ai genitori e agli alunni che hanno il diritto/dovere di protestare e manifestare, la nostra condivisione e vicinanza – affermano dal Movimento per le Egadi -. Occorre risolvere la problematica nell’interesse degli alunni e delle loro famiglie oltre che del personale scolastico, con un intervento immediato per garantire un diritto inviolabile come quello all’Istruzione, ancora più importante per le nostre Isole, per i nostri ragazzi e per tutta la comunità. A tal fine, abbiamo chiesto un intervento dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, che ringraziamo, che nei prossimi giorni sarà a Favignana proprio per visitare i plessi scolastici e cercare ogni idonea e urgente soluzione”.